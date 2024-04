Weekend Estivo Anticipato: Temperature Anormalmente Calde in Europa Centrale-Meridionale

Il clima estivo ha preso il sopravvento, portando temperature tipiche di metà giugno, e in alcuni casi addirittura di inizio luglio, in un fine settimana che si preannuncia eccezionalmente caldo in tutta l'Europa centro-meridionale. Le temperature, superiori alla media fino a 12°C in alcune zone, stanno interessando la maggior parte del continente. Anche se ondate di caldo precoce ad aprile non sono fenomeni del tutto insoliti, quelle osservate negli ultimi anni sono state particolarmente intense e diffuse.

Una vasta area di alta pressione subtropicale si estende attualmente dalla penisola Iberica fino alla Russia meridionale, coinvolgendo l'Europa centrale e meridionale da ovest a est. In Italia, le temperature eccezionalmente elevate saranno più evidenti al Centro e al Nord, con scarti fino a 12°C rispetto alla media, portando le massime a livelli tipici di metà giugno o addirittura di inizio luglio.

Per oggi, le massime si attesteranno intorno ai 28°C su gran parte del territorio italiano, con punte locali fino a 29°C o 30°C in alcune zone. Domenica è previsto un ulteriore aumento delle temperature, con massime che potrebbero raggiungere i 30°C su molte regioni e superarli localmente, come in Puglia.

Le anomalie termiche sono più evidenti al Nord, al Centro e in parte del Sud, con scarti fino a +12°C rispetto alla media. Queste temperature, tipiche di metà giugno o della prima decade di luglio, rappresentano già un record di diffusione del caldo, coinvolgendo tutta l'Europa centro-meridionale con anomalie simili o addirittura superiori.

Tuttavia, la situazione subirà un drastico cambiamento già a partire da martedì, con l'arrivo di un fronte di aria fredda proveniente dal nord Europa, determinando un netto calo delle temperature.