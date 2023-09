Weekend Estivo con Temperature fino a 34-35°C: L'Anticiclone Africano Domina il Meteo Italiano

Un weekend estivo si profila all'orizzonte, portando con sé temperature degne del pieno agosto e pochi disturbi atmosferici. Un anticiclone africano si rafforza nel weekend, garantendo condizioni di sole e un caldo fuori dal comune su tutto il territorio italiano.

Nel frattempo, il vortice Daniel continua ad accumulare aria calda e umida dalla superficie del Mediterraneo, manifestando chiaramente una transizione verso caratteristiche quasi tropicali. Tuttavia, nella giornata di sabato, Daniel guadagnerà ulteriormente energia, trasformandosi in un vero e proprio ciclone mediterraneo, ma a quel punto non rappresenterà più una minaccia per l'Italia.

L'attenzione si concentra invece sulle coste che si affacciano sul Golfo della Sirte e su Bengasi, in Libia, dove nel weekend sono attesi temporali e rovesci, potenzialmente anche con caratteristiche alluvionali, accompagnati da venti che potrebbero superare i 100 km/h.

Per quanto riguarda le regioni meridionali d'Italia, l'unico effetto secondario del vortice Daniel potrebbe stimolare la formazione di temporali pomeridiani sulle montagne della Sicilia e della Calabria nella giornata di sabato, ma nulla di significativo.

Allo stesso tempo, una vasta area di alta pressione di origine africana che si trova sull'Europa centrale si sposterà verso l'Italia, portando le sue massime proprio sulle regioni settentrionali. Questo comporterà condizioni meteorologiche estremamente stabili con sole predominante ovunque.

Inoltre, causerà un ulteriore aumento delle temperature, che già in questi giorni sono superiori alla media. Quindi, ad eccezione dei citati disturbi pomeridiani poco rilevanti nell'estremo sud durante la giornata di sabato, l'aspetto più significativo sarà il caldo, eccezionale e diffuso su tutte le regioni. Le temperature massime localmente potrebbero raggiungere anche i 34/35°C.

In sostanza, avremo un weekend estivo che, dal punto di vista climatico, sembrerà più agosto che settembre. Le temperature aumenteranno leggermente già nella giornata di sabato, con punte di 33/34°C possibili in Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Massime fino a 31/32°C saranno possibili in Valpadana, Puglia e Basilicata.

Domenica vedrà un ulteriore incremento delle temperature, con punte di 35°C in Sardegna, mentre 32/33°C saranno possibili ancora in Valpadana e 34°C toccheranno Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Rispetto alla media trentennale, queste temperature saranno fino a 6/8°C superiori al normale.