Weekend con freddo e maltempo limitato, novembre finisce così. Dicembre porta tempo migliore

Il vortice balcanico segnerà un weekend instabile sull'Italia, ma l'inizio di dicembre porterà un netto miglioramento del tempo.

Un vortice balcanico determinerà il tempo del weekend con un clima decisamente più freddo e instabile in alcune zone dell'Italia, ma le conseguenze saranno limitate. L'inverno meteorologico inizia ufficialmente domenica 1 dicembre, ma la configurazione atmosferica favorirà un posizionamento del minimo di bassa pressione che non avrà effetti rilevanti sulla Penisola. La saccatura fredda che proviene dalle regioni scandinave si isola nel cuore dell'Europa orientale, senza colpire direttamente l'Italia, e si dirigerà maggiormente verso la Grecia e la Turchia.

Si tratta di una situazione meteorologica già vista in passato, dove le correnti orientali tendono a muoversi retrogradamente, portando freddo ma con fenomeni limitati. In effetti, non sono previsti eventi particolarmente significativi, con il maltempo che interesserà soprattutto le zone più meridionali e quella dell'Adriatico. Ma come cambieranno le previsioni nel dettaglio?

Sabato, l'aria fredda farà sentire la sua presenza soprattutto nelle regioni orientali, ma senza dare luogo a fenomeni particolarmente intensi. Qualche pioggia isolata interesserà la costa adriatica, e l'Appennino centrale vedrà nevicate a quote collinari, ma con accumuli molto modesti. Sull'estremo Sud, ci potrebbero essere gli ultimi rovesci o temporali. Al contrario, il tempo sarà prevalentemente soleggiato su Nord Italia, centrali tirreniche e Sardegna. Le temperature continueranno a scendere, in particolare nelle zone orientali. I venti saranno tensivi da nord, con mari mossi o molto mossi.

Domenica 1 dicembre, il minimo si sposterà ulteriormente verso est, interessando la Grecia, e permettendo un recupero della pressione atmosferica da ovest. Questo porterà a una maggiore stabilità, con il tempo che sarà soleggiato su gran parte della Penisola. Soltanto al Sud potrebbe esserci qualche residuo di instabilità. Le temperature saranno in aumento da ovest verso est, e la ventilazione si calmerà progressivamente. I mari torneranno poco mossi.

In sintesi, il fine settimana vedrà un abbassamento delle temperature e qualche pioggia limitata, ma già con l'inizio di dicembre, l'Italia godrà di una maggiore stabilità atmosferica e di un miglioramento del clima.