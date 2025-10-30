Weekend di Ognissanti: domenica esplode il maltempo al Nord Italia!

Le condizioni meteo del ponte segnano una breve tregua sabato ma domenica una potente perturbazione atlantica investirà il Nord e parte del Centro, mentre al Sud reggerà meglio.

Durante il prossimo ponte di Ognissanti , l’Italia si prepara a un alternarsi di momenti più tranquilli e rapide fasi di instabilità atmosferica. Venerdì 31 ottobre il cielo presenterà condizioni variabili: al Nord compariranno nuvolosità irregolari con pioviggini su Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, mentre sull’arco alpino e in diverse zone del Centro vi saranno schiarite. Le temperature registreranno un lieve aumento, con massime tra 15 °C e 20 °C al Nord. Nel Centro, lungo i versanti tirrenici e in Abruzzo, sono previsti piovaschi sparsi al mattino, altrove prevale l’asciutto e le massime si attesteranno tra 16 °C e 20 °C. Al Sud e sulle isole maggiori l’instabilità riguarderà in particolare la Calabria ionica e la Sicilia, con temporali locali e valori massimi tra 18 °C e 22 °C.

Sabato 1º novembre vedrà una generale attenuazione dei fenomeni: al Nord persisteranno addensamenti su Liguria, Friuli VG e, in serata, sulla Lombardia, ma con fenomeni più rari e sparsi. Al Centro, Toscana, Umbria e Marche saranno irregolarmente nuvolose senza eventi di rilievo, mentre lungo l’Adriatico prevarranno le schiarite e le temperature saliranno fino a 18-22 °C. Al Sud il tempo sarà prevalentemente asciutto con nuvolosità variabile, salvo residui acquazzoni serali sulla Sicilia meridionale, e massime tra 19 °C e 23 °C.

La vera svolta arriva domenica 2 novembre: una nuova perturbazione atlantica irromperà da Nord-Ovest. Al Nord ovest si attendono piogge e rovesci anche forti, estesi rapidamente a Lombardia, Triveneto, alto Piemonte e Liguria di Levante, con possibile attenuazione da ovest verso sera. Massime comprese tra 15 °C e 20 °C. Al Centro peggioramento rilevante in Toscana e in estensione a Lazio e Umbria; sull’Adriatico resisteranno le schiarite. Temperature stabili tra 17 °C e 22 °C. Al Sud restano liquidi solo qualche piovasco sulla Sardegna occidentale entro sera, mentre altrove persisteranno ampie schiarite e massime più elevate, fino a 20-24 °C.

La tendenza per l’inizio settimana suggerisce un ritorno graduale alla stabilità su gran parte del Paese, con cieli che miglioreranno e ventilazione in calo: lunedì e martedì si prevedono condizioni più serene, anche se potrà persistere qualche nube residua sulle aree tirreniche e in prossimità delle isole maggiori.

Il ponte di Ognissanti dunque offrirà una giornata “di respiro” sabato, ma invita alla cautela domenica per chi si muove o programma attività all’aperto al Nord e Centro: meglio prevedere un piano B.