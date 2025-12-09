Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: “Collaborazione totale, ricongiungimento d

La legale sottolinea l’impegno della coppia anglo-australiana, ribadisce che i figli restano responsabilità dei genitori e chiede al Tribunale una valutazione equilibrata dei nuovi elementi.

«Catherine e Nathan stanno collaborando in modo pieno». Con queste parole l’avvocata Danila Solinas ha sintetizzato l’esito dell’incontro tenutosi nella casa famiglia di Vasto con i rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia, nell’ambito della complessa vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”. Solinas, che assiste la coppia insieme all’avvocato Marco Femminella, ha spiegato ai giornalisti che i tempi per un eventuale ricongiungimento non dipendono dalla difesa, ma dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, chiamato a valutare attentamente tutti i nuovi elementi emersi.

Tra questi, la legale ha richiamato la disponibilità mostrata dai genitori rispetto alla casa, ai vaccini, e a una collaborazione più ampia con le istituzioni. «Ogni elemento – ha dichiarato – deve essere esaminato con attenzione. Ci auguriamo che il percorso compiuto venga riconosciuto».

Solinas ha poi ribadito un principio per lei fondamentale: «I figli sono dei genitori, non dello Stato». Una dichiarazione che intende rimarcare il ruolo e le responsabilità della famiglia nel percorso di tutela dei minori e che riflette, secondo la legale, la volontà di affrontare ogni criticità evidenziata nelle fasi precedenti.

Sul fronte diplomatico, l’avvocata ha chiarito che la presenza del console australiano rientra nelle consuete verifiche sulle condizioni dei cittadini all’estero e che, al momento, non risultano novità riguardo ai passaporti dei bambini più piccoli né ipotesi di un trasferimento della famiglia in Australia: «Non ci sono piani B o C. Il punto resta il ricongiungimento, verso cui si sta lavorando».

Rispondendo alle domande sulla questione scolastica, la legale ha ricordato che l’home schooling è previsto dalla normativa italiana e non rappresenta un’invenzione della coppia. «Non cerchiamo favori – ha proseguito – ma l’applicazione equilibrata delle norme, alla luce delle difficoltà linguistiche della famiglia e dei passi avanti compiuti in queste settimane».

La decisione definitiva spetta ora ai giudici, chiamati a valutare un quadro che si arricchisce progressivamente di nuovi elementi.