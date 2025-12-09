Meteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge sparse a metà mese

Le ultime analisi indicano alta pressione persistente, ritorno di variabilità dal 15 dicembre e qualche pioggia atlantica prima di Natale, ma freddo e neve restano ancora lontani.

Le più recenti elaborazioni modellistiche confermano una fase dominata dall’anticiclone fino a metà dicembre, con condizioni stabili e temperature ancora miti per la stagione, nonostante un graduale calo in quota. Solo dal 15-16 dicembre è atteso un primo indebolimento dell’alta pressione, erosa sul lato occidentale da una circolazione depressionaria in formazione tra Spagna, Algeria e Marocco. In questa fase i primi segnali di cambiamento riguarderanno l’estremo Sud e le Isole Maggiori, dove potranno comparire piogge irregolari. Nel resto del Paese aumenteranno le nuvole, con poche precipitazioni ma qualche episodio possibile tra Nord, Liguria e Tirreno.

Il clima rimarrà comunque mite, pur con valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti, specialmente in montagna. L’inverno vero, con freddo intenso e nevicate fino a bassa quota, non appare ancora all’orizzonte.

Dal 21 al 26 dicembre, secondo i modelli multimodello, il quadro atmosferico diventerà più dinamico, con correnti atlantiche più ondulate e in grado di portare perturbazioni anche verso il Centronord, seppur senza scenari invernali tipici del periodo. Le eventuali nevicate interesserebbero solo le Alpi, prevalentemente oltre le quote medie. Si tratta comunque di una tendenza ancora suscettibile di variazioni.

Sintesi generale: per i prossimi 10-12 giorni l’Italia resterà sotto un regime prevalentemente anticiclonico, con un lento cedimento solo nella seconda metà del mese e qualche pioggia atlantica, in un contesto termico non particolarmente freddo per dicembre.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2025 – Previsioni zona per zona

Nord

Nordovest: Nubi sparse con ampie schiarite su riviera ligure e pianure lombardo-piemontesi; sereno su Alpi occidentali e centrali.

Nordest: Nubi irregolari, schiarite sulle Dolomiti, nuvolosità più estesa altrove.

Centro

Versante tirrenico: Prevalenza di sereno su pianure e dorsale toscana; schiarite e nubi sparse altrove.

Versante adriatico: Nubi variabili ma con diffuse aperture sia su dorsale sia su coste.

Sud

Tirreno: Nuvoloso sulla dorsale campana, piogge moderate sulla dorsale calabra; altrove schiarite.

Adriatico: Pioggia debole sullo Ionio; altrove nubi alternate a schiarite.

Isole Maggiori: Pioggia moderata nel catanese ed area etnea; schiarite sul palermitano, più stabile su Sardegna sud e Gallura.

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2025 – Previsioni zona per zona

Nord

Nordovest: Prevalenza di schiarite , sereno sui rilievi.

Nordest: Nubi sparse, ampie aperture su Dolomiti e laguna veneta.

Centro

Tirreno: Sereno sull’Appennino toscano; nubi sulla dorsale laziale; schiarite altrove.

Adriatico: Deboli piogge sulle zone subappenniniche; neve sul Gran Sasso a quote medie.

Sud

Tirreno: Qualche pioggia debole su dorsale campana e calabra; schiarite su coste e pianure.

Adriatico: Piogge deboli su costa adriatica; nuvoloso su dorsale molisana; piogge moderate altrove.

Isole Maggiori: Schiarite sul catanese; piogge deboli sul palermitano; sereno nel cagliaritano.

SABATO 20 DICEMBRE 2025 – Previsioni zona per zona

Nord

Nordovest: Piogge deboli sulla riviera ligure; schiarite su pianure e Alpi.

Nordest: Nubi sparse e ampie aperture.

Centro

Tirreno: Sereno a Roma; schiarite diffuse su Toscana e Lazio.

Adriatico: Situazione stabile con nubi sparse e aperture.

Sud

Tirreno: Schiarite diffuse sulla dorsale campana; condizioni buone altrove.

Adriatico: Sereno su costa e Murge; nubi sparse altrove.

Isole Maggiori: Schiarite su Sicilia interna e palermitano; variabile su Sardegna ed area etnea.

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 – Previsioni zona per zona

Nord

Nordovest: Piogge moderate su riviera ligure e pianure lombardo-piemontesi; neve sulle Alpi centrali.

Nordest: Nubi sparse, maggiori aperture in Romagna.

Centro

Tirreno: Piogge deboli su dorsale toscana; schiarite sul Lazio; variabile altrove.

Adriatico: Prevalenza di schiarite.

Sud

Tirreno: Schiarite sulla dorsale calabra; variabile altrove.

Isole Maggiori: Prevalenza di schiarite diffuse.

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2025 – Previsioni zona per zona

Nord

Nordovest: Schiarite diffuse su pianure e Alpi; nubi sulla laguna veneta.

Nordest: Qualche pioggia debole sulle pianure emiliane; sereno sulle Dolomiti.

Centro

Tirreno: Schiarite su Roma e dorsale laziale; piogge deboli altrove.

Adriatico: Schiarite su litorali e Gran Sasso; variabile sulle interne.

Sud

Situazione generalmente stabile con nubi sparse e aperture.

Isole Maggiori: Variabilità sul catanese; schiarite su Sardegna e Sicilia occidentale; qualche pioggia debole altrove.

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2025 – Previsioni zona per zona

Nord

Nordovest: Sereno su riviera ligure e Alpi; schiarite sulle pianure.

Nordest: Variabilità diffusa, più stabile verso le Dolomiti.

Centro

Tirreno: Nubi alternate a schiarite.

Adriatico: Piogge moderate su coste e subappenniniche; neve sul Gran Sasso.

Sud