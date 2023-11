Weekend meteorologico a metà: San Martino soleggiato sabato, ma pioggia e neve in arrivo domenica

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un'alternanza di condizioni atmosferiche, regalando un sabato di sole per la tradizionale Estate di San Martino, seguito da un domenica piovoso e nevoso. Il lembi orientali dell'anticiclone delle Azzorre interverranno sabato, portando un breve periodo di sereno su gran parte del Paese. Tuttavia, domenica vedrà un cambiamento repentino con una nuova flessione della saccatura atlantica che riporterà pioggia su diverse regioni.

Mentre il Nord Italia si godrà una seconda parte del weekend con una giornata soleggiata e ventosa, la costa tirrenica avvertirà una tesa o forte ventilazione occidentale. Nel dettaglio delle previsioni, sabato 11 novembre, il Nord sarà prevalentemente soleggiato, con leggere nevicate possibili al mattino sulle zone Alpine occidentali. Nel Centro, alcune variazioni sono previste sulle zone interne della Toscana, in Umbria e nel Lazio interno, mentre altrove sarà soleggiato. Nel Sud, si registreranno residui piovaschi al mattino tra bassa Campania e Calabria tirrenica, con tendenza a schiarirsi nel corso della giornata.

Domenica 12 novembre, la nuvolosità irregolare colpirà le Alpi con nevicate sulle zone di confine e sull'Alto Adige, anche sotto gli 800 metri. Nel Centro, la mattinata sarà piovosa su gran parte delle regioni, con schiarite previste nel pomeriggio in Toscana e in serata in Umbria, Marche e Lazio. Nel Sud, piogge e rovesci colpiranno Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica, mentre altrove si verificheranno nuvolosità irregolare con occasionali piogge, anche a carattere di rovescio o temporale in Puglia nel pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare ovunque tra la sera e la notte. Le temperature saranno in diminuzione, con venti tesi o forti occidentali e mari molto mossi o localmente agitati, con possibili mareggiate sulla fascia tirrenica.