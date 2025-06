Youth League Karate: Morelli sul Podio e Arnone si Riconferma tra i Migliori al Mondo

Due atleti aquilani del CPGA Karate brillano alla Youth League di Poreč sotto la guida del maestro Benedetto Arnone: grande Morelli, solido Arnone.

Risultati di assoluto rilievo per la partecipazione azzurra alla Karate 1 – Youth League WKF di Poreč, una delle competizioni internazionali giovanili più prestigiose del circuito. Nella giornata dedicata alla categoria cadetti (U16), il protagonista in campo maschile è stato Filippo Morelli, giovane talento aquilano del CPGA Karate L’Aquila, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel kata. Un risultato importante, frutto di un percorso tecnico in continua crescita e di una prova solida, ben gestita in ogni turno.

Accanto a lui, a rappresentare i colori del CPGA con l’orgoglio della città dell’Aquila, anche Federico Arnone, atleta di esperienza (ma appena 21enne), da oltre cinque anni costantemente tra i migliori interpreti italiani del kata. Impegnato nella categoria Under 21, Arnone ha ottenuto un eccellente quinto posto assoluto, confermando ancora una volta il suo valore e la sua capacità di restare competitivo ai massimi livelli.

Entrambi gli atleti sono allenati dal maestro Benedetto Arnone, figura di riferimento del karate italiano e cuore pulsante del CPGA, che da anni guida un gruppo di giovani promettenti con serietà e passione.

Per Filippo Morelli, classe 2010, la medaglia ottenuta in Croazia rappresenta un traguardo importante, che si aggiunge a numerosi altri podi regionali e nazionali, confermando il suo talento e la sua determinazione. La prestazione offerta a Poreč ha mostrato sicurezza, eleganza e precisione nell’esecuzione, qualità fondamentali per emergere nel kata a livello internazionale.

Federico Arnone, classe 2004, ha invece già una lunga esperienza alle spalle. Già convocato in più occasioni con la nazionale giovanile FIJLKAM, ha raccolto successi anche in ambito europeo, come dimostra il bronzo conquistato alla Youth League di Venezia nel 2023. Il quinto posto ottenuto a Poreč, pur sfiorando il podio, conferma la sua continuità ad alti livelli, caratteristica rara e preziosa in una disciplina così tecnica.

Il CPGA Karate L’Aquila, grazie al lavoro costante del maestro Arnone e all’impegno degli atleti, si conferma una delle realtà più attive e produttive del karate giovanile italiano. Le prestazioni di Morelli e Arnone rappresentano un motivo d’orgoglio non solo per il club, ma per tutta la città dell’Aquila, che continua a vedere i suoi giovani atleti farsi spazio sulle pedane internazionali.

La Youth League di Poreč ha confermato, ancora una volta, come il karate italiano sia ricco di talenti emergenti e come, grazie a società sportive serie e strutturate come il CPGA, sia possibile coltivarli e portarli a competere con i migliori del mondo.

Cos'è la Youth League

La Youth League Karate è un circuito internazionale di karate dedicato ai giovani atleti , organizzato dalla World Karate Federation. Si tratta di un evento che riunisce migliaia di giovani karateka da tutto il mondo, divisi per categorie, per competere in prove di kumite (combattimento) e kata (forme).

In dettaglio: