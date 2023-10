Zafferano, Un'Esperienza Unica a San Pio delle Camere: "Raccogli, Conosci, Degusta"

San Pio delle Camere, situato nella provincia dell'Aquila, sta aprendo le porte ai visitatori desiderosi di vivere l'emozionante esperienza della raccolta dell'"oro rosso" d'Abruzzo - lo zafferano. La decima edizione di "Raccogli, Conosci, Degusta" si terrà a San Pio delle Camere il 28 e 29 ottobre ed è organizzata dall'Associazione Le Vie dello Zafferano in collaborazione con il Comune di San Pio delle Camere. La missione principale dell'Associazione è quella di diffondere la cultura della coltivazione di questo fiore prezioso e tramandarne la storia millenaria.

I visitatori avranno l'opportunità di fare un'esperienza unica, gratuita e sostenibile. Durante questi due giorni, i turisti saranno accompagnati dai produttori negli zafferaneti, dove impareranno l'arte della raccolta dello zafferano. Successivamente, nel cuore del centro storico del paese, in Piazza Redentore, verranno svolti il processo di sfioritura e di essiccazione. Inoltre, i Maestri Gelatieri, sotto la guida di Francesco Dioletta, Tre Coni Gelaterie d'Italia - Gambero Rosso, offriranno spettacoli culinari mozzafiato.

Gli appuntamenti inizieranno sabato 28 ottobre alle 8:30 presso l'Agriturismo "Lo Scrigno di Porpora" a San Pio delle Camere, dove i visitatori saranno condotti nei campi per la raccolta dello zafferano. Alle 10:00, in Piazza del Redentore, verranno svolti i processi di sfioritura ed essiccazione. Alle 11:30, ci sarà una passeggiata al Castello di San Pio organizzata da "Majellando". La giornata di domenica 29 ottobre prevede un programma simile, iniziando con la raccolta alle 8:30, seguita dalla sfioritura ed essiccazione. Sempre in Piazza del Redentore, alle 11:30, i Maestri Gelatieri daranno spettacolo. Alle 12:00, ci sarà una Tavola Rotonda dal titolo "Le Eccellenze Gastronomiche Abruzzesi come Veicolo di Sviluppo del Territorio". Alle 13:00, si apriranno gli stand gastronomici con un menù a base di Zafferano dell'Aquila DOP. Alle 15:30, una passeggiata al Castello di San Pio delle Camere, organizzata da "Majellando", concluderà l'evento.