Zdenek Zeman Ricoverato Dopo un Malore: Lieve Ischemia Transitoria, Stabile ma Stop Temporaneo

"Il Mister della Delfino Pescara 1936 in Ospedale per Accertamenti Dopo l'Incidente"

Questa mattina, prima dell'allenamento programmato, il mister della squadra biancazzurra, Zdenek Zeman, ha avuto un leggero malore che si è rivelato essere una lieve ischemia transitoria. A seguito di questo episodio, è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara.

La società Delfino Pescara 1936 rassicura sulla situazione, dichiarando che al momento le condizioni del mister sono buone e stabili. Tuttavia, sarà necessario che Zeman si assenti per qualche giorno per ulteriori accertamenti medici. La notizia preoccupante arriva mentre la squadra si prepara per le prossime sfide, e ora la priorità è la salute del tecnico che dovrà osservare una pausa temporanea dalle sue attività.