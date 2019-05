abruzzosummer2019, parte campagna per incentivare il turismo in abruzzo

Emozioni da cima a fondo, dalle vette dei monti al mare: l'Abruzzo scende in campo e sfodera una marcatura stretta del turista per l'estate edizione 2019. Fondi raddoppiati, da 450mila euro a 900mila euro, con risorse europee, per colpire il cuore dei vacanzieri. Spot su aerei, treni, nelle stazioni ferroviarie, su web, emittenti Tv e radio nazionali, metropolitane, autostrade, contest fotografici e riconoscimenti agli ambasciatori d'Abruzzo per il racconto di vacanza più accattivante, presenza a Matera capitale della cultura 2019.

Una campagna di promozione 'sprint' presentata dall'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, e dal direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Francesco Di Filippo.



A illustrare i dettagli della maxi campagna promozionale il responsabile Ufficio Comunicazione ed Eventi promozionali Antonio Ruggeri, e Marco Virno, responsabile dell'ufficio Promozione Turistica Digitale del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo.



"Il turismo, insieme alla cultura - ha detto Febbo - devono tornare ad essere punti cardini della nostra economia. E l' obiettivo di questa mega campagna è quello di dare una immagine nuova dell'Abruzzo soprattutto dopo le calamità naturali degli ultimi anni".



"A partire dal prossimi giorni - spiega Febbo - e per tutto il mese di giugno e luglio copriremo in maniera capillare tutto il territorio nazionale raggiungendo milioni di potenziali turisti, visitatori e utenti".

Ecco nel dettaglio i punti qualificanti della campagna #abruzzosummer2019:

- SPOT TV: dal 27 maggio, 52 sulla Rai, 85 su Mediaset.

- SPOT RADIO: 88 passaggi su Rtl e 96 su Radio105 raggiungendo circa tre milioni di ascoltatori.

- AUTOSTRADE: 150 pannelli in 85 aree di servizio dal 27 maggio al 31 luglio in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo intercettando milioni di famiglie e automobilisti.

- METROPOLITANE: 263.536 spot da 30 secondi su 362 schermi posizionati sulle banchine delle stazioni metro di Milano e Roma nel periodo tra il 27 maggio ed il 9 giugno.

- FERROVIE: presenza su 124 impianti tabellari nelle stazioni ferroviarie delle Regioni Lazio e Lombardia e delle Province di Milano e Roma coprendo circa 9 milioni di contatti. A questo bisogna aggiungere, sempre nelle stazioni Ferroviarie, gli spot televisivi che andranno in onda nei 280 impianti TV per arrivare a toccare 10 milioni di contatti.