Alta pressione in arrivo sulla Penisola, porterà sole e caldo

ALTA PRESSIONE IN ESPANSIONE DA NORD - Dopo un avvio di stagione spesso instabile da metà settimana la primavera ci regalerà finalmente il suo lato migliore, con giornate più soleggiate e temperature decisamente gradevoli.

Merito di un robusto campo di alte pressioni che si rinforzerà sulla Mitteleuropea, inglobando con la propaggine più meridionale anche la nostra Penisola a iniziare dalle regioni settentrionali, che saranno le prime a beneficiare del bel tempo, eccezion fatta per qualche fenomeno nel pomeriggio sulle Prealpi.

BELLO AL CENTRO DA META' SETTIMANA - Per avere condizioni di tempo asciutto e soleggiato anche al Centro dovremmo tuttavia attendere la seconda parte della settimana.

Sino a giovedì, infatti, correnti nordorientali manterranno attiva una diffusa instabilità, specie diurna, tra rilievi abruzzesi, laziali e molisani, con rovesci e temporali in sconfinamento qua e là anche al basso Lazio.

AL SUD L'INSTABILITÀ DURERÀ DI PIÙ - Sulle regioni meridionali l'azione congiunta di correnti settentrionali e di un'evanescente circolazione depressionaria favorirà il fiorire di rovesci e temporali diurni sui rilievi peninsulari almeno sino a giovedì, in parte anche nel fine settimana sulla Calabria.

Anche sulla Sicilia l'instabilità diurna proseguirà per gran parte della settimana, mentre in Sardegna dovrebbe esaurirsi in concomitanza del fine settimana.

TENDENZA PONTE 25 APRILE - A differenza delle settimane precedenti, questa volta l'anticiclone sarà ben strutturato ed esteso e quindi sarà difficile da rimuovere in poco tempo: ecco quindi che si preannuncia una stabilità piuttosto duratura che potrebbe accompagnarci almeno fino al Ponte del 25 Aprile.

PRIMI CALDI SPECIE AL CENTRO NORD - Le temperature aumenteranno gradualmente nel corso della settimana al Nord, dove si potranno sperimentare i primi caldi "quasi estivi" fin dai prossimi giorni con massime fin verso i 25°C in Valpadana.

Sarà inizialmente un po' più fresco al Sud e sul versante adriatico, dove i valori tenderanno a diminuire a inizio settimana per poi tornare ad aumentare nella seconda parte.