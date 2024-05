Italia in Flessione: Salari Realmente in Caduta Libera, Maglia Nera dell'UE

Il lavoro in Italia non garantisce più una vita dignitosa, con i salari reali in costante diminuzione rispetto agli ultimi 30 anni, posizionando il paese al vertice della classifica negativa dell'UE.

La Situazione Attuale: Secondo i dati dell'Ocse, i salari reali in Italia sono diminuiti del 2,9% tra il 1990 e il 2020. Questa tendenza si è accentuata durante la pandemia, con un crollo del 7,3% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Nonostante l'occupazione sia aumentata, i salari non sono cresciuti alla stessa velocità dei prezzi.

Italia al Fondo della Classifica: L'Italia si trova al 22º posto tra i paesi Ocse per i salari medi annuali reali, segnando una caduta di 13 posizioni rispetto al 1992. Questo declino è particolarmente evidente rispetto agli altri paesi dell'Eurozona, dove i salari sono aumentati in modo significativo, grazie a nuove negoziazioni contrattuali legate all'inflazione.

Difficoltà Economiche Diffuse: Anche chi guadagna un reddito medio (fino a 35.000 euro) trova difficile arrivare a fine mese, evidenziando la crescente precarietà economica tra i lavoratori dipendenti e pensionati.

Chiamata all'Azione: Il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha sottolineato l'urgente necessità di affrontare la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori, poiché ciò mina la stabilità economica del paese nel suo complesso.

Questa situazione mette in discussione la sostenibilità del modello economico italiano e richiede urgenti azioni per garantire salari equi e condizioni di lavoro dignitose per tutti i cittadini.