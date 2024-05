Ubriaca e Violenta: Arrestata 34enne Lituana che Minacciava Agenti con Bottiglie di Vetro

Una notte agitata ha portato all'arresto di una donna lituana di 34 anni da parte del personale della Squadra Volante della Questura di L’Aquila. La giovane, con precedenti di Polizia, è stata trattenuta dopo un violento alterco con le forze dell'ordine.

L'episodio ha avuto luogo in via Colle Pretara durante la scorsa notte, quando la Sala Operativa ha ricevuto segnalazioni riguardanti una donna in evidente stato di ebbrezza che disturbava i passanti. I poliziotti sono intervenuti per calmare la situazione, ma la 34enne si è rifiutata di fornire le proprie generalità e ha inveito contro gli agenti, minacciandoli di morte.

La situazione è degenerata quando la donna ha estratto due bottiglie di birra in vetro dal proprio zaino e le ha scagliate contro gli agenti. Dopo un'intensa lotta, è stata finalmente immobilizzata e arrestata per resistenza, violenza, minaccia e danneggiamento, quest'ultimo causato dai suoi violenti calci all'interno del veicolo di servizio della polizia.

Durante l'udienza di convalida, è stata applicata alla donna la misura cautelare della presentazione giornaliera presso la Questura, con obbligo di firma, al fine di garantire la sua presenza alle autorità. Questo episodio evidenzia l'importanza del pronto intervento delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di pericolo e violenza, garantendo la sicurezza della comunità e la protezione degli agenti di polizia.