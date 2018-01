Chiusa in casa con 3 cani, senza cibo tra sporcizia, 40enne salvata dai crabinieri

I carabinieri di Penne sono intervenuti dopo una segnalazione in un casale di campagna, e dopo aver fatto irruzione, all'interno della casa hanno rinvenuto in uno stato di totale abbandono, una donna di 40 anni rinchiusa insieme a tre cani, senza cibo ed in condizioni igieniche molto precarie.

La donna è stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso ed è stata affidata all’attenzione dell’assistente sociale del Comune di Penne.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la donna aveva a disposizione appena un po’ di pasta, peraltro andata a male, delle patate, un piatto d’insalata e nient’altro. Pur volendo, anche la cucina era chiusa a chiave senza possibilità di accesso. Per bere non aveva bottiglie d’acqua minerale, ma a disposizione c’era esclusivamente l’acqua del rubinetto del bagno. Ancora da stabilire quanti giorni fosse in quelle condizioni di degrado e abbandono.