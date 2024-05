Tragedia nel Mondo dello Sport: Addio a Claudio Filiberti, Cuore da Atleta Spezzato a 55 Anni

Una scomparsa improvvisa ha gettato nello sconforto la comunità sportiva di Pescara. Claudio Filiberti, rinomato commercialista e appassionato di sport, è stato stroncato da un arresto cardiaco nella tranquillità della sua casa, all'età di soli 55 anni. Conosciuto per la sua vitalità e la sua generosità, Claudio ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Titolare di un centro tennis e padel a Villanova, Filiberti incarnava lo spirito dell'atleta, praticando con passione molteplici discipline sportive, dal podismo al padel, dalla corsa al tennis fino al nuoto. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato la moglie, le due figlie e altri parenti nella disperazione.

I funerali, originariamente previsti per oggi, sono stati rimandati, forse per dare alla famiglia il tempo di elaborare la tragedia e chiarire le cause della morte.

La sua passione per lo sport era palpabile in ogni aspetto della sua vita. Tesserato per il triathlon con Inuit e per la corsa con Manoppello Sogeda, Claudio era un punto di riferimento per molti nella comunità sportiva. Sabato scorso, in ottima forma, aveva affrontato una lunga e impegnativa escursione in bicicletta con gli amici, dimostrando ancora una volta la sua tenacia e il suo spirito indomito.

Il ricordo di Claudio continua a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, con numerosi messaggi di affetto e ricordi che riempiono i social media. La sua è stata una vita dedicata allo sport e alla generosità, un esempio di determinazione e passione che continuerà a ispirare chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.