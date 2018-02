Falso fisioterapista scoperto dai Nas a Pescara, denunciato

Scoperto e denunciato dai carabinieri del Nas di Pescara, coordinati dal maggiore Domenico Candelli, un falso fisioterapista. Svolgeva in pratica l'attività senza aver mai conseguito il diploma di laurea in Fisioterapia.

Nei guai, è finito un 40enne, il quale deve ora rispondere di esercizio abusivo della professione. Durante una ispezione in un centro medico della città, i militari del Nas lo hanno sorpreso in flagranza mentre effettuava pratiche fisioterapiche su paziente con l'impiego di apparecchi elettrostimolatori.

Per l'uomo è scattata la denuncia e contestualmente sono stati sequestrati cinque apparecchi ed elettrodi, per un valore di circa 15 mila euro, presenti all'interno dello studio in cui operava.

L’attività rientra nell’ambito di una serie di controlli che i Nas stanno effettuando sul fenomeno dell'abusivismo sanitario.