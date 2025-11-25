Uomo in slip scala palazzo all’Aquila: notte folle in centro urbano

Le immagini dell’arrampicata in pieno centro storico diventano virali, tra ironia e preoccupazione, mentre si registrano danni a una grondaia dell’edificio.

Una scena surreale ha animato la notte nel cuore dell’Aquila, dove un uomo, indossando soltanto gli slip, è stato immortalato mentre tentava di scalare la facciata di un edificio storico in piazza Regina Margherita, uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina. L’episodio, rapidamente diffuso sui social grazie a foto e video scattati dai presenti, ha suscitato un’ondata di reazioni tra stupore, ironia e critiche.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il consigliere comunale Fabio Frullo, che sul proprio profilo ha parlato di un gesto «grave e irresponsabile», chiedendo che il responsabile venga identificato e sanzionato. Le immagini condivise mostrano l’uomo mentre si arrampica lungo la parete, con movimenti incerti che, oltre ad attirare l’attenzione dei passanti, hanno provocato anche la rottura di una grondaia, causando un piccolo danno alla struttura del palazzo.

Nel giro di poche ore la vicenda è diventata virale, generando una lunga serie di commenti online: da chi ha interpretato la scena come una bravata notturna a chi, invece, ha sottolineato la necessità di maggiore controllo nelle aree più affollate del centro.

Le autorità stanno valutando eventuali interventi per risalire all’identità dell’uomo e verificare la portata dei danni causati, mentre la comunità aquilana resta divisa tra la leggerezza del racconto e la preoccupazione per un comportamento potenzialmente pericoloso.