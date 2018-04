Meteo nel weekend, pausa più asciutta sabato, da domenica torna a peggiorare su buona parte d'Italia

Dopo una settimana piuttosto capricciosa con diversi fronti perturbati che a più riprese stanno interessando le nostre regioni, anche il weekend non si preannuncia tranquillo dal punto di vista meteo.

Seppur da venerdì l'ampia depressione presente sull'Europa centro-occidentale tenderà gradualmente ad attenuarsi, e la pressione ad aumentare lentamente, il rischio per l'Italia è la presenza di una goccia fredda (in quota) che, staccatasi dalla circolazione principale, tenderà a vagare sul Mediterraneo in prossimità dell'Italia.

Vediamo qual'è l'evoluzione ad oggi più probabile per il weekend.

METEO SABATO - La giornata dovrebbe trascorrere con tempo buono e abbastanza soleggiato, seppur con nubi di passaggio, più frequenti a ovest, mentre qualche residua pioggia potrà ancora interessare Piemonte occidentale e Valle d'Aosta.

Fenomeni anche sulla Sardegna, qui con tendenza a ulteriore peggioramento a fine giornata.

METEO DOMENICA - La goccia fredda si muoverà verso l'Italia determinando una giornata di spiccata variabilità o di tempo instabile. Acquazzoni sparsi alternati a schiarite potranno interessare il Nord, soprattutto Liguria, centro-ovest Valpadana e Prealpi, la Sardegna, ma poi anche le regioni centrali peninsulari (specie l'area appenninica).

Nuvole al Sud.

Il clima sarà mite con temperature in aumento al Centrosud per l'arrivo di correnti dai quadranti meridionali.