17enne si Accascia in Palestra, Salvato Miracolosamente dal 118

Un giovane di 17 anni è stato strappato all'arresto cardiaco grazie alle provvidenziali manovre di rianimazione effettuate da un defibrillatore a bordo di un'ambulanza diretta verso l'ospedale di Avezzano. L'incidente è avvenuto nella Piana del Cavaliere, una zona tra Carsoli e Oricola, durante una serata nella palestra locale.

L'allarme è stato prontamente lanciato e un'ambulanza medicalizzata del servizio 118 di Carsoli è giunta sul posto. Nel tragitto verso l'ospedale di Avezzano, il giovane è stato colpito da arresti cardiaci multipli, ma grazie all'intervento tempestivo del personale medico e all'uso del defibrillatore, è stato in grado di raggiungere il Pronto Soccorso in condizioni critiche ma vitali. Una storia di sopravvivenza che sottolinea l'importanza dei dispositivi medici di emergenza e delle competenze dei soccorritori in situazioni di grave pericolo.