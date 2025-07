Scopri i repellenti antizanzare più efficaci: sorprendenti vittorie e cocenti delusioni!

L’ultimo test di Altroconsumo confronta diversi formati e marchi, svelando efficacia, sicurezza, convenienza economica e sorprese inattese per tutta la famiglia.

Il ronzio notturno può disturbare il riposo, ma soprattutto le punture di zanzara, oltre a essere fastidiose, possono comportare rischi per la salute. Per difenderci, Altroconsumo ha valutato numerosi repellenti antizanzara in varie formulazioni (spray, lozioni, gel, salviette), confrontando efficacia, profilo di rischio e costo.

I veri alleati per combattere le zanzare sono dotati di diciture “Presidio medico chirurgico” o biocida, con attivi come DEET, icaridina, citrodiol o IR3535. Solo questi garantiscono risultati validi, mentre gli oli essenziali offrono pochissimi minuti di protezione.

Tra le migliori soluzioni troviamo due spray vaporizzati di alta qualità, entrambi con 77/100: Prep lozione (circa €6,30) e Carrefour soft sport (€3,79). Al vertice, seguono Prep spray, Conad tropical lozione no gas e Stack mult insetto, questi ultimi ottimizzati per il miglior rapporto qualità‑prezzo (75/100).

Altre proposte di livello elevato includono Zig zag e Jungle Formula, con punteggi intorno a 71–72/100, pur su fasce di prezzo più alte (€7–14). I prodotti destinati ai bambini, come Chicco Nozzz, ottengono risultati modesti (31–55/100) e, specie quelli a base di oli essenziali, registrano efficacia bassa.

Il marchio celebre Autan ottiene risultati medi: 60/100 per Autan Botanicals e Kids, ma versioni come Family Care scendono sotto il 50/100. Problemi più gravi emergono per Alontan tropical (16/100) e i due Off! Adventure (17–18/100), insieme allo spray pressurizzato Autan tropical (19–22/100), tutti classificati “deludenti”.

Negli approfondimenti recenti, Altroconsumo sottolinea che il DEET resta l’attivo più potente, con durate fino a 8 ore, ma presenta un profilo di rischio elevato (irritazione e tossicità ambientale). In alternativa, attivi come icaridina, citrodiol e citrepel offrono una protezione valida (2‑6 ore) con minori effetti collaterali.

Interessante notare che, in ambienti tropicali o con zanzara tigre, Altroconsumo suggerisce spray con almeno 30‑50 % di DEET e l’utilizzo di misure aggiuntive, come zanzariere, ventilatori o disinfestazioni preventive.

In sintesi, l’analisi evidenzia che solo gli spray con attivi certificati garantiscono protezione efficace. Molti prodotti famosi deludono, mentre formati economici come Stack offrono ottimi risultati. Per i bambini, la scelta migliore ricade su formulazioni con icaridina o citrodiol a basse concentrazioni. Chi viaggia in zone a rischio deve puntare su spray DEET ad alta concentrazione, mantenendo sempre attenzione sicurezza e corrette applicazioni.