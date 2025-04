18enne fermato con coltello e documenti rubati: scatta la denuncia

Durante un controllo nei pressi di Villa Sabucchi, un diciottenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un bilancino di precisione.

Nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, intorno alle 17:30, i Carabinieri della stazione di Pescara Scalo hanno effettuato un controllo nei pressi del parco pubblico di Villa Sabucchi, area frequentemente monitorata per prevenire attività illecite. Durante il pattugliamento, l'attenzione dei militari è stata attirata da un giovane che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi rapidamente, mostrando segni di nervosismo.

Il ragazzo, un diciottenne già noto alle forze dell'ordine, è stato prontamente fermato per un controllo. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico con lama di 16 centimetri e un bilancino di precisione, strumenti che, in determinati contesti, possono essere associati a comportamenti illeciti.

Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giovane è stato quindi accompagnato presso la caserma dei Carabinieri di Pescara Scalo, dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L'episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine nella città adriatica, mirati a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e a prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi. La presenza di oggetti come coltelli e bilancini in aree frequentate da cittadini solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza e sottolinea l'importanza di una vigilanza costante.

Le indagini proseguiranno per chiarire le motivazioni del possesso di tali oggetti da parte del giovane e per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite. Nel frattempo, le autorità ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare comportamenti sospetti, contribuendo così a mantenere alto il livello di sicurezza nella comunità.