2 Milioni per la Tutela del Paesaggio Rurale in Abruzzo: Nuovi Fondi dall'Unione Europea

“La Regione Abruzzo avrà a disposizione 2 milioni per investire sulla tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, grazie alle risorse stanziate con il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2024, n.92. Si tratta di una nuova ripartizione dei fondi elargiti dal D.M. n.107 del 18 marzo 2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.



Le risorse che in alcune regioni non sono state utilizzate in progetti durante la prima uscita del finanziamento saranno infatti distribuite tra le regioni che si sono dimostrate virtuose. Tra queste, l’Abruzzo che ha usufruito dello stanziamento di 6.454.237 euro, con ben 50 progetti finanziati nel 2022, e che ora potrà contare su ulteriori 2.103.323 euro per finanziare altri 21 progetti presenti nella graduatoria attiva, predisposta grazie alla seconda uscita di finanziamento nella previsione di eventuali risorse residue. Ringrazio Daniele D’Amario per l’impegno profuso alla guida dell’assessorato.



Gli interventi che potranno beneficiare dei fondi riguardano il recupero di insediamenti agricoli, manufatti e fabbricati storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio. Si potrà attingere al finanziamento anche per i progetti di reclutamento di personale per il supporto operativo nella realizzazione degli interventi”.



Lo annuncia l’assessore regionale ai Beni e attività culturali e di spettacolo Roberto Santangelo.