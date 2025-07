Superenalotto premia Popoli Terme: anonimo vince oltre 61mila euro con solo 1,50€

Un fortunato giocatore anonimo di Popoli Terme centra una vincita significativa al SuperEnalotto SuperStar, alimentando curiosità e speranze in città.

Popoli Terme è stata teatro di una vincita importante al SuperEnalotto SuperStar venerdì scorso, quando un biglietto da appena 1,50 euro ha fruttato un premio di 61.544,41 euro. La giocata vincente, realizzata presso la rivendita Sisal n. 2 di via Capponi, ha centrato la combinazione fortunata: 25, 49, 54, 55, 62, 73, con il Jolly 4 e il SuperStar 86. Il concorso del 27 giugno ha distribuito complessivamente oltre 229mila vincite in tutta Italia, mentre per martedì 1° luglio è previsto un Jackpot da 20 milioni di euro.

Per ritirare premi superiori ai 52mila euro, il regolamento Sisal prevede la prenotazione di un bonifico presso gli Uffici Premi di Milano o Roma. Al momento, tuttavia, non sono emersi dettagli sull’identità del vincitore di Popoli Terme, che resta quindi un mistero per la comunità locale. La notizia ha suscitato grande curiosità tra i residenti, che si interrogano su chi possa essere il fortunato.

Non è la prima volta che il comune abruzzese viene baciato dalla fortuna. Solo due mesi fa, il 24 maggio, un altro anonimo vincitore si aggiudicò 100mila euro grazie a un biglietto della serie “Numerissimi” del Gratta e Vinci, acquistato con una spesa di 5 euro. Anche in quell’occasione il vincitore scelse di mantenere riservata la propria identità, alimentando l’aura di mistero intorno a queste fortuite imprese.

La presenza costante di vincite importanti a Popoli Terme richiama l’attenzione sul potenziale di questa località, che si conferma fortunata anche in termini di gioco e lotterie. La tensione rimane alta in attesa del prossimo concorso del SuperEnalotto, che mette in palio una cifra da capogiro, mentre la comunità continua a sognare un colpo di fortuna simile.