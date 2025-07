Tre latitanti arrestati in Albania per traffico internazionale di cocaina: indagini partite dall’Aqu

Il progetto “Wanted” ha portato all’arresto di tre pericolosi latitanti coinvolti in una rete criminale internazionale di spaccio di cocaina, grazie alla collaborazione tra Polizia italiana e albanese.

La Polizia di Stato italiana, nell’ambito del programma “Wanted” volto alla ricerca e cattura di latitanti di alto profilo, ha concluso con successo un’operazione congiunta con le autorità albanesi che ha portato all’arresto di tre cittadini albanesi destinatari di provvedimenti restrittivi. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) dell’Aquila e condotte dalla Squadra Mobile e dalla S.I.S.C.O. dell’Aquila, si sono sviluppate nell’arco di circa due anni, focalizzandosi su un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di cocaina.

Durante la notte scorsa, le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato i tre latitanti in territorio albanese. Uno di loro risultava già condannato con sentenza definitiva a oltre quattro anni di carcere per violazione della normativa sugli stupefacenti, mentre gli altri due erano destinatari di ordinanze di custodia cautelare emesse in Italia. L’operazione rappresenta il culmine di una complessa attività investigativa, che ha permesso di disarticolare un clan criminale composto da membri di origine albanese, macedone e italiana, impegnati nell’organizzazione e nella distribuzione di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta ha consentito di assicurare alla giustizia un totale di 42 indagati, con 38 misure cautelari eseguite: 29 custodie in carcere, 6 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora. Oltre a queste misure, è stato disposto anche un sequestro preventivo di veicoli – auto e moto – impiegati nelle attività illecite del gruppo criminale. Nonostante l’esecuzione delle ordinanze, cinque soggetti erano riusciti a sottrarsi alla cattura, dandosi alla latitanza nei rispettivi Paesi d’origine. Le successive indagini hanno permesso di localizzare tre di questi latitanti in Albania, dove si erano rifugiati nel tentativo di eludere la giustizia.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione internazionale e il ruolo centrale delle autorità italiane nella lotta contro le reti criminali transnazionali, con particolare attenzione alle dinamiche del traffico di sostanze stupefacenti. Il lavoro congiunto tra le forze di polizia di diversi Paesi si è rivelato determinante per il successo di un’azione che ha inferto un duro colpo a un’organizzazione criminale ben radicata nel contesto europeo.

Le indagini proseguono per individuare ulteriori responsabili e smantellare completamente le strutture coinvolte, mentre gli arresti in Albania rappresentano un segnale forte della volontà delle istituzioni di contrastare con decisione la criminalità organizzata e i fenomeni connessi al narcotraffico internazionale.