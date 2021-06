2 giugno festa della Repubblica a Chieti cerimonia per consegna onorificenze e Medaglie

Anche quest’anno la ricorrenza della fondazione della nostra Repubblica ricadrà in un momento storico particolare, dovuto all’emergenza pandemica che non consente di essere presenti nelle piazze per le consuete celebrazioni aperte alla partecipazione di tutte le Istituzioni e dei cittadini.

Il programma della cerimonia pubblica ufficiale, che avrà inizio alle ore 9.30, anche al fine di evitare possibili assembramenti, prevede esclusivamente l’Alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti presso la Villa Comunale di Chieti da parte del Prefetto, dott. Armando Forgione, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire, nel salone storico del Palazzo del Governo, il Prefetto procederà alla consegna di n.14 Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e n. 3 Medaglie d’Onore ai seguenti cittadini della provincia di Chieti:

OMRI

Cavalieri

BRAGHETTI SETTIMIO - CHIETI

CHIACCHIARETTA GABRIELE – SAN GIOVANNI TEATINO

D’ANGELO OSCAR - CHIETI

D’ANNUNZIO ROBERTO - CHIETI

DEL VECCHIO COSTANZO - CHIETI

FERRANTE ANTONIO - ATESSA

GABRIELE ITALO INNOCENTE – SAN SALVO

GAMBINO GIUSEPPE CARMINE - CHIETI

GIANNAVOLA ROBERTO - VASTO

MICHETTI ALESSIA - CHIETI

SCIOTTI MARIA PINA - VASTO

TAGLIALATELA MARIO – SAN GIOVANNI TEATINO

VALERIO MARIO - CHIETI

Commendatore

TETI ANTONIO - CHIETI

MEDAGLIE D’ONORE

Riconoscimento, istituito con Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, viene conferito con Decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Concesse a:

DI NANNO TEODORO (militare, deceduto) internato in Germania dal 08/09/1943 al 02/12/1944 - ritira il nipote Angelo Ferrante

RADOMILE NICOLA (militare, deceduto) internato in Germania dal 12/09/1943 al 13/04/1945 – ritira il figlio Ernesto Radomile

DE NARDIS ANTONIO (militare, deceduto) internato in Germania dal 09/10/1943 al 14/08/1945 – ritira il figlio Beniamino De Nardis