208 km/h in Strada, Maximulta Fino a 3.500€ e Patente Sospesa

Un automobilista è stato colto in flagrante da un autovelox della polizia stradale dell'Aquila mentre viaggiava a una velocità di 208 km/h, molto oltre i limiti consentiti. Questo comportamento gli ha valso non solo una pesante multa, ma anche la sospensione della patente di guida.

Il superamento significativo dei limiti di velocità ha conseguenze serie: il guidatore rischia la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e una decurtazione di 10 punti sulla patente, oltre alla sanzione amministrativa che varia da 845 a 3.382 euro.

Negli ultimi 5 giorni, l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità, come il sistema autovelox, ha portato alla rilevazione di ben 54 infrazioni da parte della polizia stradale. Le sanzioni per queste infrazioni vanno da 543 a 2.170 euro, e comportano anche la sospensione della patente di guida per 1 a 3 mesi.

Questa intensificazione dei controlli fa parte della campagna "Speed" organizzata da Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, sotto l'egida del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno. L'obiettivo è contrastare la guida a velocità eccessive sulle autostrade, specialmente in considerazione dell'alto traffico dovuto alle vacanze estive, al fine di garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada.