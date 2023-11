21enne Condannato a Quattro Anni di Reclusione per Detenzione di Droga

Il tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di quattro anni e 20 giorni di reclusione per un giovane di 21 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pena è stata concordata davanti al giudice per l'udienza preliminare, Andrea Di Berardino, in seguito all'arresto effettuato dalla Guardia di Finanza di Ortona lo scorso luglio.

L'accusato, residente a Francavilla al Mare (Chieti), è stato fermato durante una perquisizione nella sua abitazione, durante la quale sono stati scoperti circa 2 chilogrammi di hashish e marijuana, insieme a 8 grammi di cocaina. Nel garage, nascosti in un armadio, sono stati rinvenuti 71 panetti di hashish, portando la quantità totale di stupefacenti a circa 9 chilogrammi. Attualmente, il giovane sconta la sua pena agli arresti domiciliari.