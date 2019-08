24 agosto 2016. A tre anni dal sisma del Centro Italia poche idee ma confuse.

"A tre anni dal sisma che ha colpito Marche, Lazio e Molise, e a dieci anni dal terremoto dell'aquilano, ci sono ancora paesi in cui non parte la ricostruzione 2009 e si accumulano ritardi, tant'è che si ipotizzano decenni per il ritorno alla normalità."



E' quanto sottolinea l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, tramite il suo presidente, Arch. Raffaele Di Marcello.



"Tra avvicendarsi di commissari (a proposito, il prossimo Governo cosa farà in merito?), ordinanze e leggi, subcommissari, sottosegretari con delega alla ricostruzione, tavoli di lavoro, ecc. si potrebbe pensare il quadro della situazione sia chiaro e, invece, c'è ancora chi si ostina a trovare in presunti errori dei tecnici le cause dei ritardi nella ricostruzione - afferma l'Arch. Di Marcello - Eppure le nostre richieste sono state, fin dall'inizio, chiare, così come totale è stata la disponibilità di Ordini e Collegi professionali. Con l'allora direttore dell'USR D'Alberto avevamo concordato incontri periodici presso le sedi degli Ordini e una faq online proprio per chiarire eventuali criticità nella presentazione delle pratiche. Ma ad oggi leggiamo di presunte inesattezze senza che sia chiaro se siano dovute a singole "incapacità" dei tecnici o a criticità ricorrenti. Gli Ordini sono Enti preposti alla tutela dell'utilità pubblica della professione; gradiremmo che l'USR ci segnalasse se ci sono errori in modo che si possa intervenire, se di nostra competenza. Se invece questi derivano dalla complicata macchina organizzativa che, a tre anni dal sisma, vede ancora la necessità di Ordinanze per disciplinare punti oscuri e, addirittura, di una nuova struttura di "supertecnici", allora qualcuno si faccia delle domande e si dia, in tempi brevi, le risposte che tutti noi attendiamo".



"Basterebbe farsi un giro per le nostre montagne - continua il presidente dell'Ordine - per accorgersi che in provincia di Teramo, e in buona parte del cratere aquilano, la ricostruzione post sisma 2009 ancora langue. Se ci aggiungiamo gli effetti del sisma 2016, e i ritardi conseguenti, possiamo immaginare quale futuro hanno le nostre aree interne."



"Siamo stufi di subire attacchi strumentali - evidenzia Di Marcello - mentre le richieste degli Ordini, a tutti i livelli, vengono ignorate. Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri e tutti i tecnici del territorio hanno sempre dato il loro contributo, nell'emergenza e nella fase di ricostruzione. Ma la loro dignità umana e professionale deve essere rispettata. Il nuovo Governo, qualunque esso sia, deve ideare, subito, una struttura permanente che si occupi del post emergenza, formando i tecnici degli Enti Locali e delle strutture ministeriali in modo che possano operare nelle fasi di ricostruzione, senza, ogni volta, dover ricorrere a professionalità da reperire a tozzi e bocconi, senza certezze di stabilità e retribuzione (ad oggi, negli USR, operano con le stesse competenze, tecnici con contratti, e retribuzioni, molto diverse tra di loro), spesso prive della necessaria formazione. I nostri territori hanno aspettato anche troppo, e il terremoto non segue i tempi della politica: un'emergenza potrebbe riproporsi a breve... tireremo fuori altre norme e diverse procedure?"



"Nell'anniversario del sisma un pensiero doveroso va alle vittime e ai loro familiari - conclude il presidente dell'Ordine degli Architetti - Anche per loro vogliamo norme e tempi certi, e pretendiamo, da cittadini prima ancora che da tecnici, che ognuno si assuma la propria responsabilità".



