27enne molesta passanti, scatta l'ordine di allontanamento

Un giovane senza fissa dimora infastidisce i cittadini con richieste insistenti di denaro, costringendo le autorità a intervenire per ripristinare la tranquillità pubblica.

Nel pomeriggio di ieri, nell'area di risulta tra via dei Mille e corso Vittorio Emanuele a Pescara, i carabinieri sono intervenuti per fermare un 27enne di origine albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane importunava i passanti con insistenti richieste di denaro, limitando la libera circolazione nell'area. A seguito dell'intervento, è stato emesso un ordine di allontanamento nei suoi confronti.

Nella stessa giornata, in via Scarfoglio, le autorità hanno identificato un 51enne originario del Camerun, anch'egli senza fissa dimora. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Questi episodi evidenziano l'importanza dei controlli sul territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente le zone sensibili della città per prevenire comportamenti molesti e assicurare la serenità dei cittadini.

È fondamentale che la comunità collabori segnalando alle autorità competenti situazioni sospette o comportamenti inappropriati, contribuendo così al mantenimento dell'ordine pubblico e alla tutela del benessere collettivo.