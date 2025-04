32enne trovato ferito alla gola: indagini in corso sull'aggressione

Un uomo di 32 anni è stato trovato gravemente ferito alla gola in una strada dell'Aquila; si indaga sulle cause dell'accaduto.​

Nelle prime ore del mattino di ieri, un uomo di 32 anni, di origine ivoriana, è stato rinvenuto in gravi condizioni all'incrocio tra via Codalunga e la strada regionale 5 bis, nel quartiere Bellavista dell'Aquila. Presentava ferite da taglio alla testa, agli arti e, in particolare, una profonda lesione al collo, compatibile con un tentativo di sgozzamento. L'uomo, sebbene cosciente, era in stato di shock e con difficoltà nell'espressione verbale. Un passante ha allertato i soccorsi, e il 118 ha trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale San Salvatore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente, è ricoverato nel reparto di Chirurgia e non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto. Durante l'ispezione dell'abitazione dell'uomo, situata nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, sono state riscontrate tracce di sangue e segni di una possibile colluttazione. Tuttavia, non sono emersi elementi conclusivi che possano confermare un'aggressione da parte di terzi. Inizialmente, il ferito aveva riferito di essersi inflitto le ferite da solo, ma successivamente ha dichiarato di essere stato aggredito. Al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.

Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona e analizzando i tabulati telefonici per raccogliere informazioni che possano aiutare a ricostruire l'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto autolesionista. Il caso è seguito dal sostituto procuratore Guido Cocco, che ha aperto un fascicolo per fare luce sull'episodio.​