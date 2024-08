36enne Sorpreso a Rubare Rame da un'Abitazione: Denunciato per Furto Aggravato

Un uomo di 36 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare grondaie di rame da un’abitazione privata. Il ladro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato rapidamente rintracciato e identificato grazie alle dettagliate descrizioni fornite dai testimoni.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:40, quando la sala operativa della questura ha ricevuto una segnalazione da un passante che aveva notato il 36enne intento a sottrarre alcuni metri di grondaia in rame da una palazzina.

La squadra volante della polizia si è subito recata sul posto e ha intercettato l’uomo poco dopo. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato strumenti utilizzati per rimuovere le grondaie dalla loro sede. Un successivo controllo nelle aree circostanti ha permesso di recuperare diversi pezzi di grondaia in rame, riconosciuti come quelli appena rubati.

Il materiale rubato è stato restituito ai proprietari legittimi, mentre l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine, che ha consentito una rapida identificazione e cattura del responsabile.

La polizia ha ringraziato il cittadino che ha prontamente segnalato il furto, evidenziando come la tempestività delle segnalazioni possa fare la differenza nella lotta contro la criminalità. Le indagini proseguono per accertare se il 36enne sia coinvolto in altri episodi di furto nella zona.