41enne precipita con monopattino nel canale lungolago, soccorso dopo una notte di agonia

Una tranquilla passeggiata lungo il lungolago di Bomba si è trasformata in un incubo per un uomo di 41 anni, un ucraino residente nella zona. Mentre percorreva il sentiero con il suo monopattino, un improvviso incidente lo ha fatto finire in un canale d'acqua. Quello che doveva essere un momento di svago e relax si è trasformato in una situazione di emergenza che lo ha costretto a trascorrere l'intera notte in quella posizione critica.

L'incidente è avvenuto mentre il 41enne stava percorrendo il lungolago di Bomba con il suo monopattino. In circostanze ancora da chiarire, è caduto rovinosamente nel canale d'acqua e non è riuscito a liberarsi dalla situazione. Il suo stato di disagio è stato segnalato solo la mattina successiva, quando è stato scoperto in mezzo alla vegetazione dai carabinieri.

La notte trascorsa nel canale deve essere stata un'esperienza estremamente difficile per l'uomo. Fortunatamente, il suo stato di salute è stato valutato da personale medico che ha rilevato traumi significativi al volto. In seguito all'intervento dell'ambulanza del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara per ricevere le cure necessarie.

L'allarme è stato lanciato da un connazionale dell'uomo, che ha notato la sua scomparsa e ha dato immediatamente l'allarme alle autorità. I carabinieri, guidati dal Capitano Federico Ciancio, sono intervenuti prontamente per soccorrere l'uomo. L'incidente è ancora oggetto di indagine per capire le circostanze che hanno portato alla caduta del monopattino e all'immersione dell'uomo nel canale d'acqua.

Questo episodio serve come un promemoria su quanto sia importante prestare attenzione e cautela durante le attività di svago, soprattutto quando si utilizzano mezzi come monopattini che richiedono una guida sicura. La vicenda del 41enne ucraino mette in luce l'importanza di mantenere la sicurezza personale durante qualsiasi attività all'aria aperta.