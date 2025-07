Tragedia sui campi abruzzesi: anziano schiacciato dal suo trattore in una scarpata

Stava lavorando per conto di una ditta boschiva. L’incidente potrebbe essere stato causato da un guasto ai freni del mezzo agricolo.

Un nuovo incidente agricolo scuote l’Abruzzo: un uomo di 78 anni originario di Avezzano ha perso la vita questa mattina in un drammatico ribaltamento di trattore tra i territori di Raiano e Goriano Sicoli, nella provincia dell’Aquila. La vittima, pensionato ma ancora attivo saltuariamente in attività lavorative, si era recato sul posto per offrire supporto a una ditta impegnata in interventi forestali.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri delle stazioni di Raiano e Anversa degli Abruzzi, il mezzo agricolo – probabilmente per un guasto meccanico ai freni – è scivolato lungo una scarpata sterrata, ribaltandosi più volte. Il conducente è stato trovato senza vita, rimasto incastrato sotto il peso del veicolo. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato all’arrivo.

L’episodio ha avuto luogo in una zona impervia, difficile da raggiungere per i mezzi di emergenza. Per estrarre il corpo è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco. La Procura di Sulmona ha aperto un’indagine per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Al momento la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l’autopsia.

Il 78enne era conosciuto in città per il suo impegno e la sua disponibilità, anche dopo la pensione. In molti lo ricordano come un uomo riservato ma sempre pronto ad aiutare. Non si esclude che il mezzo agricolo fosse stato preso in prestito o non soggetto a manutenzioni recenti, ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti.

L’incidente riaccende il tema della sicurezza sul lavoro in ambito agricolo, settore dove – nonostante i numerosi richiami alla prevenzione – continuano a verificarsi eventi mortali. Secondo l’INAIL, solo nel primo semestre 2025 si contano già decine di decessi legati all’uso di mezzi agricoli, spesso in zone rurali dove l’accesso ai soccorsi risulta difficoltoso.