Elezioni Pescara in agosto? Costantini annuncia battaglia legale al Consiglio di Stato

Carlo Costantini e il centrosinistra puntano al Consiglio di Stato per scongiurare il voto ferragostano e garantire equità elettorale e diritto di voto esteso.

Carlo Costantini, candidato sindaco del centrosinistra, ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso al Consiglio di Stato per impedire che i cittadini di Pescara siano costretti a votare fra il 24 e il 25 agosto, festività di Ferragosto. L’iniziativa segue la sentenza del Tar che ha dichiarato nulli i risultati elettorali di 27 sezioni dopo le elezioni municipali del 2024.

In conferenza stampa, tenuta nella Sala consiliare del Comune, Costantini era affiancato da esponenti del Pd (~Daniele Marinelli), del M5S (~Erika Alessandrini), di Avs (~Daniele Licheri) e da Donato Di Matteo, rappresentante delle liste civiche sostenitrici della sua candidatura. Tra gli obiettivi dichiarati: il ripristino immediato del diritto di voto per tutti i pescaresi, l’estensione del voto anche nelle sezioni eventualmente escluse, e il superamento dell’ostacolo rappresentato dal periodo festivo, considerato non compatibile con il dovere civico sancito dall’articolo 48 della Costituzione.

Costantini ha sottolineato come il contesto elettorale sia cambiato rispetto a un anno fa, per via della presenza di nuovi elettori, trasferimenti e decessi, e ha rimarcato che imporre il voto a Ferragosto significherebbe ostacolare il diritto/dovere di partecipazione democratica.

Ha inoltre proposto la creazione di un centro di formazione permanente per presidenti di seggio e scrutatori, con l’obiettivo di prevenire future irregolarità e consolidare la legalità nel processo elettorale cittadino.

Nel frattempo, la minoranza insiste: il sindaco Masci, che aveva vinto con circa 400 voti di margine, non dovrebbe temere un rinvio, ma accettare il voto entro settembre/ottobre. Il primo cittadino, invece, respinge le accuse di brogli, confermando la sua disponibilità a tornare alle urne il 24-25 agosto senza ostacolare l’iter giudiziario.

Le prossime tappe includono la discussione del ricorso al Consiglio di Stato – “tecnicamente e giuridicamente complesso” – e l’eventuale sospensiva, oltre a una risposta concreta sul periodo delle elezioni estive.