5 milioni di euro intascati: smascherata maxi truffa assicurativa in Abruzzo e Molise

Tra le province di Chieti e Isernia, un agente assicurativo avrebbe creato un sofisticato sistema di frode che ha coinvolto oltre cento clienti, intascando premi non versati.

Un agente assicurativo, attivo nelle province di Chieti e Isernia, è stato denunciato per una presunta truffa da circa 5 milioni di euro. Le indagini, coordinate dal gruppo della Guardia di Finanza di Isernia e dalla Procura locale, hanno ricostruito un articolato meccanismo illecito che ha coinvolto centinaia di clienti e una compagnia assicurativa.

Secondo quanto emerso, tra il 2016 e il 2023 l’intermediario raccoglieva i premi dei clienti per polizze vita, facendo loro versare le somme su un conto corrente a lui riconducibile. Successivamente, però, non trasferiva le somme alla compagnia assicurativa e rilasciava certificati che, in molti casi, risultavano nulli o mai emessi.

Il raggiro ha riguardato oltre cento risparmiatori che avevano instaurato con l’agente un rapporto di fiducia e si erano affidati ai suoi consigli finanziari. Al contempo, la compagnia ha subìto un danno economico e d’immagine dovuto all’intermediario infedele.

L’uomo, attivo come agente dal 2010, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti per truffa e alla Procura di Isernia per infedele dichiarazione dei redditi, poiché non avrebbe dichiarato gli importi illecitamente percepiti. Nel frattempo la compagnia ha provveduto alla sospensione dell’agente e alla revoca del mandato.

Le forze dell’ordine stanno ora verificando l’effettiva entità della frode e se vi siano altri soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera del illecito. Il caso pone in evidenza l’importanza della trasparenza nel settore assicurativo e della tutela dei consumatori, soprattutto in ambiti in cui gli intermediari gestiscono risparmi e affidamenti personali.