50enne si Barrica in Casa dopo la Fine della Relazione, Salvato dalla Polizia

Un uomo di 50 anni, incapace di accettare la fine della sua relazione sentimentale, si è barricato nella sua abitazione in zona Torrione a L'Aquila, compiendo atti di autolesionismo. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, quando una telefonata dei residenti di piazza Simon Bolivar ha allertato il centralino della Questura segnalando un uomo che urlava dalla sua abitazione con intenti suicidi.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Squadra volante, seguita poco dopo da una seconda macchina per la delicatezza della situazione. Nonostante la presenza degli agenti, l'uomo ha continuato a urlare e a sbattere la testa contro il muro, minacciando di togliersi la vita. Dopo tentativi infruttuosi di negoziare con l'uomo per farsi aprire la porta, gli agenti, con l'assistenza dei carabinieri e dei vigili del fuoco, hanno deciso di intervenire con la forza.

Una volta all'interno dell'abitazione, gli investigatori hanno trovato l'uomo in un lago di sangue con un coltello da cucina di 45 centimetri in mano, pronto a usarlo contro se stesso. Gli agenti sono riusciti a farlo desistere, permettendo al personale medico del 118 di entrare e prestare le cure necessarie. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, con ferite autoinferte giudicate guaribili in circa dieci giorni.

Il 50enne ha spiegato agli agenti di essersi barricato in casa a causa della disperazione per la fine della sua relazione sentimentale con una donna.