730ª Perdonanza Celestiniana: Domani il Corteo della Bolla e l'Apertura della Porta Santa

Domani, 28 agosto, la 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana prenderà il via alle ore 16:00 con il tradizionale Corteo della Bolla. La sfilata partirà da Piazza Palazzo e coinvolgerà circa 1.200 partecipanti, tra cui 500 in abiti storici, 500 rappresentanti delle istituzioni e 200 membri di associazioni e gruppi. Tra i protagonisti, 120 bambini e ragazzi tra i 4 e i 15 anni parteciperanno al corteo storico, mentre 60 studenti delle scuole primarie e secondarie sfileranno grazie al progetto “A scuola di Perdonanza”, promosso dal Comitato Perdonanza con il supporto del Comune dell’Aquila e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Questo progetto mira a trasmettere ai più giovani la cultura del “primo Giubileo della storia” e la figura di Papa Celestino V, attraverso disegni e manufatti esposti a Palazzo Margherita.

I partecipanti si raduneranno tra via Bafile (per il corteo civile) e piazza Santa Margherita (per il corteo storico), nell'area retrostante Palazzo Margherita. Le associazioni e i gruppi che hanno risposto all'avviso pubblico partiranno da via San Bernardino, per unirsi al corteo dopo il passaggio del sindaco e della Dama della Bolla.

Alle 15:15, prima della partenza del corteo, la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in rappresentanza del Governo, passerà in rassegna il picchetto d’onore a Piazza Palazzo.

Tra i protagonisti del corteo ci saranno Michela Carnicelli, la Dama della Bolla, Francesca Alfonsetti, la Dama della Croce, e Manuel De Libero, il Giovin Signore. Questi tre giovani, distintisi nel volontariato e nel servizio alla comunità, saranno onorati per il loro impegno. Il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato come il loro impegno rappresenti lo spirito di solidarietà che caratterizza la Perdonanza, richiamando l’evento tragico del 6 aprile 2009.

Il corteo sarà tradotto in lingua inglese e LIS - Lingua Italiana dei Segni - e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Perdonanza Celestiniana (link: YouTube). Attraverserà corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, corso Federico II, viale Francesco Crispi, e viale di Collemaggio, per arrivare al palco situato davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

A seguire, sarà celebrata la Messa stazionale e, ai vespri, verrà aperta la Porta Santa della Basilica, un rito presieduto quest'anno dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila. La celebrazione liturgica sarà preceduta dalla lettura della Bolla del Perdono da parte del sindaco Pierluigi Biondi, sul palco antistante Collemaggio.

Per facilitare gli spostamenti, il terminal bus Lorenzo Natali sarà operativo tutto il giorno, con navette che seguiranno i seguenti percorsi:

7:30 - 12:00 : Terminal Bus di Collemaggio, Viale di Collemaggio, Viale Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Piazza Palazzo, Via Panfilo Tedeschi, Fontana Luminosa, Via Strinella, Terminal Bus di Collemaggio.

: Terminal Bus di Collemaggio, Viale di Collemaggio, Viale Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Piazza Palazzo, Via Panfilo Tedeschi, Fontana Luminosa, Via Strinella, Terminal Bus di Collemaggio. 12:00 - 20:50: Terminal Lorenzo Natali, via Strinella, via Tagliacozzo, via Castello, Piazza Battaglione Alpini, viale Gran Sasso d'Italia, via Strinella, Terminal Lorenzo Natali, con fermate su via Tagliacozzo e Piazza Battaglione Alpini.

Il megaparcheggio sarà disponibile con 640 posti gratuiti.

INFO VIABILITÀ

Le modifiche alla viabilità previste dall'ordinanza di Polizia Municipale n. 293/T del 13 agosto 2024 includono:

Centro Storico : Divieti di transito e sosta su Corso Federico II, Via Sant’Agostino, Piazza San Marco, Piazza Machilone, Via Sallustio, e altre aree limitrofe.

: Divieti di transito e sosta su Corso Federico II, Via Sant’Agostino, Piazza San Marco, Piazza Machilone, Via Sallustio, e altre aree limitrofe. Area Basilica di Santa Maria di Collemaggio/Villa Comunale: Restrizioni su Via XX Settembre, Viale Crispi, Viale Collemaggio, e altre strade circostanti.

A - CENTRO STORICO



Corso Federico II (tratto tra Via dei Giardini e Via XX Settembre)



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.



Via Sant’Agostino, Via Indipendenza, Piazza San Marco, Piazza Machilone e Via Sallustio (tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Cavour)



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 17:00 del 26 agosto 2024 alle ore 01:00 del 27 agosto 2024.



I residenti dell’area compresa tra Via XX Settembre, Via San Francesco di Paola e Via delle Bone Novelle potranno accedere da Via Campo di Fossa ed uscire da Via delle Bone Novelle.



Piazza dei Gesuiti, Via delle Aquile, Via Bafile (tratto compreso tra Corso Principe Umberto e Via Camponeschi) e Corso Principe Umberto I



Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.



Via Bafile (tratto compreso tra Via Camponeschi e Via Cascina), Via Cascina e Via Camponeschi



Istituzione del divieto di transito veicolare:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.



Piazza Palazzo



Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:



dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.



Largo Pischedda e Via e Piazza San Bernardino



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo in data 22, 24, 25 e 29 agosto 2024;



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024.



Via San Bernardino (tratto tra Corso Federico II e Via Fortebraccio)



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024.



Via Panfilo Tedeschi



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Leoni con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 28 agosto 2024.



Istituzione di aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno, in vigore dalle 20:00 alle 01.00 del giorno successivo dal 23 al 30 agosto 2024, nell’area antistante la porta carraia dell’ex distretto militare e nel tratto di Via Panfilo Tedeschi adiacente i giardini pubblici.



Piazza IX Martiri e Piazza San Biagio



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 8:00 del 25 agosto 2024 alle ore 02:00 del 26 agosto 2024.



B - AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO/VILLA COMUNALE



Via XX Settembre



Istituzione del divieto di transito veicolare come di seguito indicato:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.



È consentito, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma, il transito per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S. Andrea.



Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/Viale Collemaggio)



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Napoli, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.



Viale Crispi (tratto Viale Collemaggio/Via Porta Napoli)



Istituzione del divieto di transito veicolare come di seguito indicato:



dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.



Viale Collemaggio/Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio)/Via Bellisari



Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:



dalle ore 14:00 del 23 agosto 2024 alle ore 1.00 del 24 agosto 2024;



dalle ore 17:00 del 27 agosto 2023 alle ore 1.00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 12:00 alle ore 21:00 del 28 agosto 2024;



dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024;



dalle ore 17:00 del 30 agosto 2024 alle ore 1.00 del 31 agosto 2024.



I veicoli a servizio delle persone con disabilità che debbano recarsi agli spettacoli previsti a Collemaggio potranno accedere da Via Caldora.



Via Josè Maria Escrivà



Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 8.00 del 23 agosto 2024 alle ore 14.00 del 31 agosto 2024 con eccezione per i veicoli dell’organizzazione.



Strada di collegamento tra via D’Annunzio e via XXIV Maggio



Istituzione del senso unico di marcia con direzione via XXIV Maggio, dalle ore 8.00 del 23 agosto 2024 alle ore 14.00 del 31 agosto 2024.