Impatto mortale a 28 anni: cosa è successo davvero dopo lo schianto della moto contro un SUV

Il giovane centauro, appassionato di motocross e impegnato nell’azienda agricola di famiglia, ha perso la vita dopo un violento impatto frontale con turisti finlandesi, in attesa dell’esito delle indagini.

Un grave incidente stradale ha interrotto tragicamente la vita di Roberto D’Alessio, 28 anni, residente a Elice, stimato operatore nell’azienda agricola di famiglia specializzata in latticini. Era noto nel territorio anche per la sua profonda passione per le due ruote, praticando motocross ed enduro sui circuiti abruzzesi.

Il giovane, verso le 14:30 di domenica, stava percorrendo una strada comunale a Villa San Romualdo quando la sua moto si è scontrata frontalmente contro una Jaguar F‑Pace condotta da una coppia di turisti finlandesi in vacanza. L’impatto è stato violento, tanto da causare lo sbalzamento del centauro che, nonostante indossasse il casco, ha perso la vita sul colpo.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Castilenti e Giulianova, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area, chiusa al traffico per l’intera durata delle operazioni. La magistratura, guidata dal PM Enrica Medori, ha disposto il sequestro dei mezzi e attivato l’iter per valutare l’eventuale autopsia e l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale .

I due occupanti dell’automobile hanno riportato solo lievi contusioni, ma sono rimasti sotto choc e sono stati assistiti sul posto. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze dagli automobilisti presenti e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona.

I parenti, amici e conoscenti di Roberto lo ricordano come un individuo solare, sempre pronto ad aiutare gli altri, con un forte legame nei confronti dell’azienda di famiglia e una passione autentica per i motori . Il comune di Elice ha espresso profondo cordoglio, annunciando l’allestimento di una camera ardente per dare l’ultimo saluto al giovane.

Nel frattempo, proseguono i controlli tecnici, tra i quali rilevamento di velocità, verifica del rispetto del codice della strada e condizioni dei mezzi coinvolti. Solo al termine di queste verifiche sarà possibile ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità penali o richieste di risarcimento.