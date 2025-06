Trattore si ribalta: operaio 37enne gravemente ferito

Un drammatico incidente agricolo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Colle Bianco, località nel comune di Ancarano. Un trattore gommato, trainante un rimorchio carico di grano appena mietuto, si è ribaltato improvvisamente lungo un pendio, schiacciando il conducente, un uomo di 37 anni di origini albanesi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Nereto, il personale sanitario del 118 di Sant’Omero e, successivamente, l’elisoccorso proveniente da Pescara. L’uomo ha subito gravi lesioni a una gamba e traumi al bacino, ed è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente prima di essere trasferito, in codice rosso, all’ospedale Mazzini di Teramo.

Le cause dell’incidente rimangono sotto indagine da parte dei carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti per effettuare rilievi e ricostruire la dinamica, mentre i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza. L’incidente ha suscitato forte preoccupazione nella comunità, già sensibilizzata in passato da altri episodi legati a trattori e mezzi agricoli sulle strade rurali.

La situazione resta critica, con prognosi riservata. Resta alta l’attenzione su quelle zone agricole dove i pendii rappresentano un rischio per la stabilità dei mezzi pesanti. La comunità attende ora ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti, in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti tecnici e la condizione esatta del 37enne dopo il ricovero in elisoccorso.