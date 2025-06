Carabiniera morsa dopo spray al peperoncino, ecco cosa è successo in Abruzzo

Momenti di forte tensione ieri sera intorno alle 23 in piazza Risorgimento, durante l’evento musicale “Magia ’90”. Una violenta colluttazione scoppiata in via Marconi ha coinvolto un gruppo di giovani, che ha utilizzato spray al peperoncino, generando una nube irritante che ha provocato panico e malori tra il pubblico, costringendo gli organizzatori a sospendere temporaneamente lo show.

Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di contenere la situazione, ma durante l’arresto una 38enne italiana, parte del gruppo, ha aggredito una vice brigadiera, arrivando a morderle il naso. Nel corso dell’azione sono finite in manette anche due cittadini marocchini e un egiziano, noti alle forze dell’ordine, tutti trasferiti in carcere.

L’assessore alla sicurezza, Cinzia Basilico, ha elogiato le forze dell’ordine e la polizia locale “per l’intervento rapido e coordinato”, sottolineando come le telecamere comunali abbiano facilitato l’identificazione dei colpevoli. Ha inoltre precisato che gli aggressori non partecipavano al concerto.

Basilico ha respinto le strumentalizzazioni politiche, definendole “sciacallaggio mediatico” e invitando a non approfittare del caso per raccogliere “like” o alimentare “propaganda di basso profilo”. La sua dichiarazione: “A chi prova a gettare fango sulla città rispondiamo con i fatti”.

Le conseguenze sanitarie dell’accaduto: una donna e un minorenne sono stati trasportati in ospedale per malori dovuti allo spray. La vice brigadiera aggredita, seppur ferita, non ha riportato danni gravi e ha rifiutato il ricovero. L’evento, dopo una breve interruzione, è ripreso regolarmente.

L’episodio solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza durante eventi affollati. Già in passato, nei mezzi pubblici della zona, si sono registrati atti di violenza che hanno portato le autorità a rafforzare le misure di vigilanza, come dimostrato dall’intervento della cittadina Tua su casi recenti di aggressione verso controllori e autisti.

Sono in corso indagini approfondite, analisi delle registrazioni audio-video e accertamenti sul possibile utilizzo di spray illegali o non omologati. L’amministrazione ha invitato i cittadini a collaborare, rassicurando che eventi futuri beneficeranno di un rafforzamento dei controlli e di un potenziamento dei servizi di monitoraggio.