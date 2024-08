730 Perdonanza Celestiniana Ecco Come Acquistare i Biglietti

730ma Perdonanza Celestiniana 2024:

dal 13 agosto parte la vendita dei biglietti



E’ previsto per il 13 agosto alle 10,00 il lancio delle vendite dei biglietti per gli eventi della 730ma edizione della Perdonanza Celestiniana.

Le venue sono: il Teatro del Perdono di Collemaggio, la Scalinata di San Bernardino, il centro storico e Piazza Duomo (come da calendario).

Costo dei biglietti:

L’evento programmato il 23 agosto presso il Teatro del Perdono sarà fruibile con ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, con apertura dei varchi a partire dalle ore 19:00 sino alle ore 20:20.

Per tutti gli altri eventi, il prezzo dei biglietti varierà da un massimo di 40 euro a un minimo di 10 euro.



Info relative all'acquisto dei biglietti:

I biglietti potranno essere acquistati nei punti vendita accreditati Ciaotickets consultabili al seguente link: www.ciaotickets.com/it/punti-vendita oppure sul sito: www.ciaotickets.com.

Gli spettacoli programmati presso la Scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono di Collemaggio saranno organizzati con posti a sedere con la specifica di settore, fila e posto numerato.

L'evento programmato presso Piazza Duomo del 26 agosto sarà fruibile con posti in piedi.

All'ingresso degli spettacoli i biglietti potranno essere mostrati in formato cartaceo o su supporto elettronico.

I bambini che non hanno compiuto il terzo anno di età e che restano in braccio ai genitori non saranno obbligati a mostrare il biglietto d’ingresso.

Area Disability

Le persone con disabilità dovranno effettuare la prenotazione in piattaforma o presso punti vendita accreditati Ciaotickets. Sarà riservata loro la possibilità di acquistare il tagliando con il solo costo di prevendita di 1 euro (1 euro anche per l’accompagnatore), fino ad esaurimento posti disponibili. Per ogni singola operazione sarà possibile acquistare un minimo ed un massimo di due tagliandi (uno per lo spettatore e uno per l’accompagnatore).

È fatto assoluto divieto di fumare, introdurre e consumare cibi e bevande. Non è consentito accedere con animali.

Dopo l’orario di inizio dello spettacolo si perde il diritto al posto assegnato, ove possibile sarà garantito l’accesso in sala in altri posti eventualmente disponibili.

Il programma può subire variazioni per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori che si impegnano, in caso di forza maggiore, a riprogrammare gli eventi o a rimborsare i biglietti acquistati. In caso di mal tempo il rimborso del biglietto può avvenire nel caso che lo spettacolo venga interrotto prima della metà e non possa più riprendere.