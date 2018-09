75° anniversario "Nove Martiri aquilani", le commemorazioni dell'IASRIC

Sarà celebrato sabato 22 settembre il 75° anniversario dell'eccidio dei "Nove martiri aquilani". L'appuntamento celebrativo, promosso e organizzato dall'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea (IASRIC), intende creare un legame tra i giovani d'allora e quelli di oggi rendendo protagonisti gli studenti delle scuole superiori dell'Aquila.

Alle ore 9:00 presso il piazzale dell' I.I.S. "Amedeo di Savoia Duca d'Aosta" sarà deposta una corona d'alloro presso il cippo commemorativo che ricorda in particolare Fernando Della Torre.

L'inno nazionale e le musiche saranno a cura del Liceo Musicale. Saranno presenti delegazioni delle scuole di Colle Sapone.

Alle 9:30 prenderà il via dalla piazza di S. Sisto una marcia lungo il "Sentiero dei Nove Martiri" (che fa parte della rete del "Percorso Memoria e Natura" nato dalla collaborazione tra Comune dell'Aquila, IASRIC, CAI, ANPI e ANA, per ricordare gli eventi più importanti che si svolsero nel corso della Resistenza aquilana) per arrivare alla Fonte Vecchia di Collebrincioni, dove furono portati i prigionieri subito dopo la cattura.

Protagonisti saranno alcuni studenti degli istituti "Cotugno", "Bafile", "d'Aosta" e "Colecchi". A Collebrincioni il circolo ricreativo locale proporrà testimonianze e letture.

I "Nove Martiri" furono ragazzi aquilani tra i 17 e 20 anni che nel settembre 1943, con l'arrivo dei tedeschi all'Aquila, pur di non arruolarsi obbligatoriamente tra le truppe nazi-fasciste, si rifugiarono sul Gran Sasso e si unirono ai partigiani locali.

Scoperti e ritenuti senza processo "franchi tiratori" furono fucilati all'Aquila nella località Casermette, presso l'attuale caserma Pasquali.

I "Nove Martiri aquilani" sono, in ordine alfabetico: Anteo Alleva, di soli 17 anni, il più giovane del gruppo; Pio Bartolini, soldato ventunenne; Francesco Colaiuda, 18 anni; Fernando Della Torre, 20 anni; Berardino Di Mario, 19 anni; Bruno D'Inzillo, 19 anni; Carmine Mancini, 19 anni; Sante Marchetti, 18 anni; Giorgio Scimia, 18 anni.