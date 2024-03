A 15 Anni dal Sisma Tornano le Spille "Fiore della Memoria"

Le "Spille Fiore della Memoria" fioriscono di nuovo nelle scuole dell'Aquila, in occasione del 15° anniversario del sisma che ha sconvolto la città nel 2009. La distribuzione delle spille, raffiguranti un croco viola, simbolo del fiore di zafferano scelto dal Comune dell'Aquila per commemorare le vittime della tragedia, è in corso in questi giorni.

Il personale della ditta incaricata dall'ente comunale sta consegnando le clip nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, nonché nelle tabaccherie affiliate al circuito Fit, dove possono essere ritirate gratuitamente.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, sottolinea il significato profondo di queste spille: sono un simbolo tangibile per mantenere viva la memoria di coloro che hanno perso la vita nella notte del terremoto. Biondi invita i cittadini, gli studenti e tutti coloro che le richiederanno a indossarle durante il periodo delle commemorazioni dell'anniversario del sisma.

Quest'iniziativa, avviata due anni fa, è stata ispirata dalla potente forza comunicativa delle spille, come dimostrato dal "red poppy" indossato nel Regno Unito durante il Remembrance Day per onorare i caduti in guerra. Questo ha portato alla creazione del "Fiore della Memoria", condiviso con i familiari delle vittime, rappresentato dal croco, simbolo delicato e significativo dello zafferano.