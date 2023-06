A Navelli torna la notte romantica con tante novità

UNA NOTTE ROMANTICA RICCA DI SORPRESE IN UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA NAVELLI”

Torna la notte romantica nei borghi più belli d’Italia. Appuntamento a Navelli per sabato 24 giugno a partire dalle ore 19. L’iniziativa che viaggia sul successo delle precedenti edizioni, sarà arricchita da una serie di novità come un inaspettato flash mob “unplugged”. Per questo ogni musicista potrà portare il proprio strumento e partecipare all’evento, magari scegliendosi uno scorcio di paese nel quale suonare. Previsti anche l’esibizione di artisti di strada, mentre sono stati realizzati angoli dove assaggiare le prelibatezze locali, bere infusi di passione, vedere e sentire spettacoli musicali, degustare cibo di strada e una mostra a palazzo De Roccis dedicata allo zafferano, “l’oro che germoglia”. Inoltre, alcune zone particolari del centro storico sono state adibite per consentire agli innamorati di vivere appieno le suggestioni della notte sull’altopiano di Navelli a pochi passi dalla sagoma del Gran Sasso. “Siamo pronti a dare il via al nuovo appuntamento con la notte romantica”, ha commentato il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “un’iniziativa che nel corso degli anni non ha mai deluso e contribuito a far scoprire le suggestioni e le bellezze che gli angoli del nostro paese, affacciato sull’omonima piana, possono dare. Vi aspettiamo numerosi”. La notte romantica è stata organizzata dalla Pro-Loco. “Abbiamo voluto dare vita ad un evento unico", ha detto il presidente della Pro-Loco, Giuseppe Giampietri, "facendo tesoro dei successi delle precedenti edizioni proprio per dare il massimo in termini di accoglienza e qualità dell'esperienza che i visitatori si appresteranno a vivere". Navelli, oltre ad essere la patria dello zafferano, rappresenta un unicum architettonico e paesaggistico dell’Abruzzo Aquilano. Famose, infatti, sono le sue chiese e le sue stradine medievali che abbracciano il centro storico. Caratteristiche che lo hanno reso riconoscibile nel territorio e nel mondo intero.