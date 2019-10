A24: chiusura notturna martedì 29 della tratta Teramo Ovest – Val Vomano direzione AQ/RM

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti attività di manutenzione all’impianto d’illuminazione della galleria Collurania, dalle ore 22:00 di domani, martedì 29 ottobre, alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà chiusa al traffico la tratta autostradale compresa tra lo Svincolo di Teramo Ovest e lo Svincolo di Val Vomano, limitatamente al traffico proveniente da SS80/Teramo Est e diretto verso AQ/A25/RM.



Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli diretti verso AQ/A25/RM sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di Teramo Ovest, dove potranno utilizzare, come itinerario alternativo, la viabilità esterna all’autostrada per rientrare allo Svincolo di Val Vomano.