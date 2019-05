A24, nel Decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso

Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca Cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri.

"Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ancora stabilite le coperture, le stanno istruendo al Mef, ma dò per scontato, non possiamo permetterci di rischiare la chiusura del Traforo", ha detto Toninelli, precisando che si tratta di 150-180 milioni, e si potrebbe iniziare con 20-30 milioni quest'anno.