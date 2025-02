ADSU Teramo: 1,2 milioni per palestre e area spettacoli

La Giunta regionale d'Abruzzo finanzia la riqualificazione della Casa dello Studente di Teramo, con nuovi spazi per attività sportive e culturali.

La Giunta regionale d'Abruzzo ha recentemente approvato un finanziamento di 1,2 milioni di euro per un progetto di rigenerazione urbana proposto dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di Teramo. L'iniziativa mira a trasformare la Casa dello Studente in un centro polifunzionale, arricchendo la struttura con palestre e un'area dedicata agli spettacoli.

L'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Umberto D'Annuntiis, ha sottolineato l'importanza di questo intervento per migliorare la qualità della vita degli studenti e dei cittadini teramani. La nuova struttura offrirà spazi moderni e attrezzati per attività sportive e culturali, promuovendo l'integrazione tra università e territorio.

Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle infrastrutture universitarie della regione, con l'obiettivo di creare ambienti stimolanti e funzionali per gli studenti e la comunità locale.