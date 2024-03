Abruzzo Seconda Regione Meno Cara d'Italia

L'Abruzzo si conferma come una delle regioni più convenienti d'Italia, secondo i dati dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Dopo il Molise, l'Abruzzo si classifica come la seconda regione meno costosa del Paese per l'inflazione registrata a febbraio, con una diminuzione dello 0,2% rispetto al costo della vita dell'anno precedente, risultando in un risparmio annuo medio di 43 euro per i cittadini.

Ancora più sorprendente è il risultato ottenuto dalla città di Pescara, che si posiziona al terzo posto per la spesa aggiuntiva più bassa nel Paese, con un risparmio stimato di 156 euro all'anno, equivalente a una diminuzione dello 0,7% dei costi. Questi dati emergono dall'analisi della variazione del costo della vita condotta dall'Istat.

Solo due regioni italiane hanno registrato un calo dei costi, l'Abruzzo e il Molise. Oltre a Pescara, nella classifica delle città meno care d'Italia compare anche Teramo, al 61º posto, con un aumento dello 0,2% dei costi, comunque al di sotto della media nazionale (+0,8%).

Le regioni che si trovano in testa alla classifica nazionale per l'aumento dei costi sono il Trentino Alto Adige (+1%, +284 euro), il Veneto (+1,1%, +274 euro) e il Lazio (+1,1%, +269 euro). Tra le città, Bolzano si distingue per i maggiori rincari (+1,7%, +492 euro), seguita da Brindisi (+2,1%, +398 euro) e Napoli (+1,7%, +375 euro).