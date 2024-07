Abruzzo Soffoca nel Caldo Estremo: Pescara in Bollino Rosso per il Settimo Giorno

In Abruzzo, le temperature continuano a raggiungere livelli estremi, con Pescara che per il settimo giorno consecutivo è in stato di emergenza con il bollino rosso del Ministero della Salute. Anche per le giornate di domani e sabato, nel capoluogo adriatico, è previsto il livello 3 di allerta, che segnala possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone vulnerabili, ma anche per quelle sane e attive.

In tutta la regione, le temperature hanno toccato picchi elevati. A Castiglione a Casauria, le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris hanno registrato 40,6 gradi, seguita da Bussi sul Tirino con 39,1 gradi, Tollo nel Chietino con 38,3 gradi e Popoli con 37,8 gradi. Anche nelle località ad oltre mille metri di altitudine, le temperature hanno superato i 30 gradi.

Nonostante il caldo estremo, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha classificato il rischio incendi come "basso" in tutte le province. Tuttavia, l'emergenza idrica persiste con chiusure e riduzioni programmate dell'erogazione dell'acqua, causando disagi diffusi tra la popolazione.

Gli esperti de ilMeteo24Ore.it prevedono condizioni generali di cielo sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio, soprattutto nelle zone montuose come il massiccio della Majella, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature continueranno a essere elevate nelle zone interne, con punte massime che potrebbero superare i 38-40 gradi, specialmente nell'Aquilano, nella Valle Peligna e nelle principali valli adriatiche. Sulla fascia costiera, i valori massimi saranno compresi tra i 32 e i 35 gradi, con tassi di umidità molto elevati, rendendo il caldo particolarmente afoso.

Venerdì non sono previste sostanziali variazioni, e la popolazione è invitata a prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare il caldo estremo.